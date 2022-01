Halo, domenica il nuovo trailer della serie TV: Master Chief atterra sui campi NFL!

Con il primo trailer della serie TV di Halo trasmesso in occasione della cerimonia dei The Game Awards 2021, è tempo per il pubblico di dare un ulteriore sguardo alla trasposizione della saga videoludica.

Aaron Greenberg, responsabile del dipartimento Xbox Game Marketing presso Microsoft, ha infatti confermato che il prossimo trailer sarà trasmesso nel corso del weekend. In particolare, la data da appuntare sul calendario è quella di domenica 30 gennaio 2022. Il filmato dedicato all'epopea televisiva di Master Chief troverà spazio in occasione dell'AFC Championship Game.



Per i videogiocatori che non hanno familiarità con il mondo del football americano, segnaliamo che si tratta di uno dei match più importanti della stagione NFL, semifinale dei playoff. Quest'anno, la partita vedrà confrontarsi i Cincinnati Bengals e i Kansas City Chiefs, con il match che prenderà il via alle ore 21:05 del fuso orario italiano. Il trailer della serie TV di Halo sarà ovviamente trasmesso nel corso della pausa prevista tra secondo e terzo quarto della partita. Indicativamente, gli appassionati potranno dunque osservare Master Chief in azione intorno alle ore 22:30 circa del fuso orario nostrano.



In attesa dell'appuntamento, ricordiamo che la serie TV di Halo non sarà canonica, come già confermato dal team di 343 Industries.