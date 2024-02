Halo: il prossimo gioco della serie Xbox anche su PlayStation? Indizi da un annuncio

Voci di corridoio sempre più insistenti suggeriscono che il futuro di Xbox sarà totalmente multipiattaforma, con vari franchise Microsoft che per la prima volta arriverebbero su piattaforme PlayStation e/o Nintendo.

Secondo le indiscrezioni, una saga storica di Xbox come Gears of War sarebbe vicina all'approdo su PlayStation, ma è possibile che anche la serie di Halo, da sempre sinonimo del gaming in casa Microsoft, possa arrivare sulle piattaforme dei competitor. A suggerirlo è direttamente un annuncio di lavoro di 343 Industries, secondo cui il prossimo capitolo di Halo sarà pubblicato "per tutti i giocatori, su tutte le piattaforme".

Gli insider hanno definito improbabile l'arrivo di Halo Infinite su PlayStation 5. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare con la prossima generazione dei giochi di Halo. Jez Corden di Windows Central, giornalista videoludico solitamente ben informato sulle questioni riguardanti Microsoft, ha dichiarato che "prima o poi potremmo vedere Halo su PlayStation".

Al momento la questione delle esclusive Xbox in arrivo su PlayStation non è stato apertamente affrontato da parte di Microsoft, che non si esporrà in TV come volevano alcune voci di corridoio. L'intensificarsi dei rumor potrebbe portare il colosso di Redmond ad esporsi nelle prossime settimane, ma al momento non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti.