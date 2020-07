Halo Reach: l'audio su PC è finalmente diventato accettabile

Quest'oggi, Halo 3 si è unito ad Halo: The Master Chief Collection su PC. Un evento di quelli importanti, visto che il terzo capitolo della serie, nonostante abbia tredici anni sul groppone, non era mai arrivato su PC.

Il suo debutto, tuttavia, non è l'unico motivo di gioia per i possessori di Halo The Master Chief Collection. 343 Industries, infatti, ne ha approfittato per aggiungere il supporto alla Forgia e risolvere anche un importante problema di Halo Reach. L'avventura del team Noble è stata la prima della raccolta ad arrivare su PC, ma è stata accompagnata da un audio ovattato e di cattiva fattura, decisamente inferiore a quello che caratterizzava l'edizione originale per Xbox 360.

Ci sono voluti ben sette mesi, ma alla fine 343 Industries ci ha messo una pezza e ha riportato l'audio di Halo Reach al suo splendore originale. L'update ha interessato pure la componente sonora di Halo 3, anche se la sua pessima qualità era stata notata solamente dai partecipanti ai test che si sono svolti nelle settimane che hanno preceduto il lancio.

Già che ci siamo, segnaliamo che Halo 3 è arrivato su PC con una meccanica tutta nuova, il Teschio Acrofobia, che permette di volare! Può essere sbloccato uccidendo 343 nemici di ogni tipo. Attenti, però: se volate troppo veloci e vi schiantate al suolo.. il vostro Spartan passerà a miglior vita!