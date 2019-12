Halo Reach Guida: come salire di livello velocemente

Grazie al suo arrivo nella Master Chief Collection, Halo Reach è disponibile su Xbox One e PC nella sua versione migliore. In questa mini-guida vi spieghiamo come guadagnare facilmente punti esperienza nel gioco, in modo da salire di livello velocemente e sbloccare in fretta le ricompense cosmetiche.

In Halo Reach i punti esperienza servono a salire di livello. Salire di livello è l'unico modo per ottenere i punti stagionali e sbloccare le ricompense cosmetiche con cui personalizzare l'aspetto del proprio spartan, come nuovi elmi, pezzi di armatura e così via.

Di seguito vi spieghiamo quali sono i metodi migliori per guadagnare punti esperienza in Halo Reach e salire di livello velocemente.

Come guadagnare punti esperienza in Halo Reach

Partiamo col precisare che non è possibile ottenere punti esperienza giocando nella Campagna o nelle partite personalizzate. I punti esperienza possono essere ottenuti solo giocando in multiplayer, e il modo migliore per accumularli è quello di giocare nelle modalità in cui siete più bravi. Migliore sarà la vostra prestazione nella partita, maggiore sarà il numero di punti esperienza guadagnato.

Come salire di livello velocemente in Halo Reach

Ci sono due modalità, in particolare, che vi permettono di ottenere molti punti esperienza e salire di livello velocemente in Halo Reach. Stiamo parlando delle modalità Griffball e Swat: la prima vi consente di guadagnare tra i 10.000 e i 20.000 punti esperienza a partita, con match che durano in media 5-10 minuti, mentre nella seconda sarà semplice mettere a segno un buon numero di headshot con la pistola o il DMR, così da ottenere una buona quantità di punti esperienza bonus. Infine, non dimenticate di giocare durante i giorni in cui sono presenti i moltiplicatori che raddoppiano i punti esperienza acquisiti, quindi tenete sempre d'occhio la playlist.

Anche voi state riscoprendo Halo Reach grazie al suo approdo nella Master Chief Collection? Per saperne di può sulla riedizione del gioco, non dimenticate di leggere la nostra recensione del remaster di Halo Reach.