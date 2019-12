Halo Reach: Microsoft festeggia i circa tre milioni di giocatori nella settimana di lancio

Il tanto atteso debutto di Halo: The Master Chief Collection per PC con la nuova versione di Halo Reach per PC e Xbox One sembra aver riscosso un grande successo in termini di pubblico, attirando giocatori vecchi e nuovi, per quelli che Microsoft dichiara essere "numeri record".

Per la divisione Xbox di Microsoft infatti i dati dimostrano il grande amore dei giocatori per uno dei franchise più iconici della console della società di Redmond. Secondo il report durante la settimana di lancio, iniziata il 3 dicembre, quasi 3 milioni di giocatori hanno giocato con la Master Chief Collection su PC e Xbox One. Inoltre, la collection di Halo è stato il gioco più venduto su Steam durante la settimana di lancio, nonché il miglior debutto su Steam per un titolo targato Xbox Game Studios. Halo Reach è inoltre il titolo più visto su Twitch durante la giornata di lancio e nella settimana seguente sono state viste ben tre milioni di ore giocate in streaming. Microsoft ha poi terminato il report dichiarando che Halo The Master Chief Collection ha raggiunto la media voti Steam di "molto positivo" su un totale di 35.000 recensioni.

Insomma, stando ai numeri dichiarati, MCC spinta dal nuovo Halo Reach ha raggiunto un ottimo risultato in termini di vendite e numeri. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la recensione di Halo Reach è disponibile sulle pagine di Everyeye.