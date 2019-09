Halo Reach: la mod Evolved che stravolge e migliora la campagna entra nella Versione 2.0

Per festeggiare in grande stile il nono anniversario dalla data di lancio di Halo Reach, il sviluppatore dilettante conosciuto come "The Vengeful 'Vadam" annuncia la Versione 2.0 della mod Evolved che promette di stravolgere e migliorare quasi ogni aspetto della campagna principale del kolossal FPS di Bungie.

Gli interventi compiuti dal modder sono davvero tanti e promettono di accrescere il tasso di sfida offerto dallo sparatutto originario e della versione giocabile attraverso la Master Chief Collection.

La Versione 2.0 di Halo Reach Evolved introducono degli elementi di gameplay tratti dai primi capitoli di Halo, il tutto con lo scopo di regalare ai "puristi" dell'epopea sci-fi di Microsoft un'esperienza ludica più affine alla trilogia iniziale di Halo.

Tra le modifiche attuate da The Vengeful 'Vadam, citiamo ad esempio l'aumento nella velocità di movimento del giocatore e nella distanza di salto rispettivamente del 10 e 25%, il riposizionamento del mirino, la rimozione degli effetti grafici di "film grain" dalle missioni affrontate, la completa riformulazione del comportamento delle granate e una migliore IA per gli alleati umani che permette loro di sparare con il lanciarazzi da una distanza più ampia.

Il filmato esplicativo confezionato dal modder ci aiuta a comprendere le novità di questa importante mod che sarà messa gratuitamente a disposizione di tutti gli appassionati di sparatutto in occasione dell'arrivo su PC di Halo Reach con la Master Chief Collection, la cui data di uscita ufficiale, dopo diversi posticipi, dovrebbe essere annunciata a breve da Microsoft.