Halo Reach: una mod lo trasforma in uno sparatutto in terza persona

Ora che Halo Reach è arrivato ufficialmente su PC come parte della Master Chief Collection, era solo questione di tempo prima che la community dei modder si mettesse al lavoro per dare il suo contributo al gioco, e infatti è arrivata una mod davvero interessante.

Si tratta di una versione del gioco che, con un semplice aggiustamento della telecamera, rende possibile giocare la campagna di Halo Reach come se fosse uno sparatutto in terza persona. Attualmente la mod è progettata, come dicevamo, unicamente per la modalità campagna, ed il suo autore ha reso disponibili i vari file necessari per i diversi livelli del gioco.

Non è detto però che in futuro non sia resa disponibile anche per le altre modalità, anzi, sappiamo che è già in lavorazione una feature del genere per la co-op mode Firefight. Per saperne di più vi rimandiamo al sito di Nexus Mods.

Nel frattempo il gioco sta ottenendo un gran successo già di per sé, basti pensare che attualmente Halo The Master Chief Collection è il titolo più venduto su Steam. Addirittura Halo Reach potrebbe già aver superato il milione di copie vendute sulla piattaforma di Valve. Che ne pensate? Avete contribuito anche voi a questi numeri? Si tratta di un successo meritato?