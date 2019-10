Halo Reach: al via il nuovo test, durerà fino al 5 Novembre

Il test finale di Halo: Reach è stato appena lanciato da 343 Industries e Microsoft, che hanno annunciato che quest'ultima prova si concluderà il prossimo 5 Novembre. Stando a quanto dichiarato, i primi inviti sono già stati spediti ad alcuni selezionati utenti di Steam, e i prossimi saranno inviati nei prossimi giorni.

L'ultima prova del gioco include due missioni della campagna principale, e diversi aspetti del matchmaking classificato, oltre a partite personalizzate e tanti altri contenuti che saranno resi disponibili durante la prova stessa.

343 Industries ha anche detto che ci saranno nuove opportunità in futuro di partecipare ad altri test, per testare i progressi del team nel portare la Master Chief Collection di Halo su PC. Visto l'inizio della nuova prova è possibile, come già avvenuto per l'ultimo test di Halo Reach, che nei prossimi giorni potremo vedere qualche video di gameplay interessante, soprattutto per quanto riguarda le missioni della campagna, per cui restate "sintonizzati" sulle nostre pagine per saperne di più.

Inoltre ovviamente, tenete d'occhio la vostra casella mail, spam incluso, perché potreste essere tra i fortunati scelti per la prova.