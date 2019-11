Halo Reach per PC: framerate bloccato ad un massimo di 60 fps al lancio

Durante l'X019 Microsoft ha annunciato che Halo Reach sarà disponibile dal 3 dicembre su Xbox One e PC come parte della raccolta Halo The Master Chief Collection. Con un post pubblicato su Halo Waypoint, il community manager di 343 Industries ha voluto chiare un'aspetto legato al comparto tecnico della versione Windows.

Durante la fase di test Halo Reach girava a 4K e 60 fps, per quanto riguarda il framerate questo valore massimo verrà mantenuto nella versione definitiva al lancio: "al lancio abbiamo preferito mantenere un cap fissato a 60 fotogrammi al secondo per compromettere la stabilità del gioco. In futuro lavoreremo per migliorare la situazione e non appena avremo raggiunto gli standard qualitativi desiderati lanceremo un Flight Test per la community, così da ottenere preziosi feedback."

Da parte di 343 Industries esiste quindi la volontà di sbloccare il framerate su PC, tuttavia al lancio lo studio ha preferito bloccare il valore ad un massimo di 60 fps così da evitare problemi di stabilità. Ricordiamo che gli abbonati Xbox Game Pass possono scaricare Halo The Master Chief Collection (e ovviamente, Halo Reach) gratuitamente. Da tempo 343 sta testando Halo Reach su PC avendo lanciato varie fasi Beta per la community, finalmente dopo una lunga attesa il gioco sta per arrivare.