Halo Reach su PC si mostra in un primo video gameplay con risoluzione 4K

Dopo una lunga attesa ed alcuni posticipi, ha avuto finalmente inizio l'avventura di Halo: The Master Chief Collection. Piuttosto a sorpresa, nel corso della notte tra tra venerdì 28 e sabato 29 giugno, 343 Industries ha annunciato l'inizio della prima sessione di test di Halo Reach su PC.

Nella prova, sono stati coinvolti circa 1.000 giocatori, a cui è stata garantita la possibilità di provare in anteprima il titolo per alcuni giorni. La prova risulterà infatti accessibile per un periodo di tempo piuttosto limitato, che si concluderà lunedì 1 luglio. Il primo "flight" di Halo:Reach su PC rappresenta una evoluzione della demo presentata da 343 Industries in occasione dell''E3 2019. Al suo interno, è possibile avere un primo assaggio della produzione, grazie alla disponibilità della missione "Tip of the Spear".

Nell'annunciare l'esordio della sessione di test, il team ha ricordato che il lavoro sul gioco è ancora in corso e che uno degli obiettivi principali della prova su PC è proprio quello di raccogliere feedback direttamente dagli utenti. La software house ha inoltre voluto rincuorare i giocatori che non sono stati selezionati per avere accesso a questa prima prova, promettendo che altre sessioni di test di Halo: Reach su PC avranno luogo in futuro, che includeranno probabilmente un numero maggiore di persone. Nell'attesa, potete dare uno sguardo ad un primo video gameplay condiviso da 343 Industries, all'interno del quale possiamo ammirare Halo:Reach su PC ad una risoluzione 4K. Protagonista è proprio la missione "Tip of the Spear": potete trovare il video direttamente in apertura alla news! Cosa ve ne pare?

Restando in tema Halo, vi segnaliamo che sono state recentemente condivise alcune interessanti informazioni su beta e caratteristiche di Halo Infinite, nuovo capitolo della serie atteso per gli utlimi mesi del 2020.