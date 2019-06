Halo Reach: il primo test su PC è in arrivo la prossima settimana?

Tramite un post sul blog ufficiale, 343 Industries ha annunciato che la prima prova di Halo: Reach sulla Master Chief Collection per PC, il cosiddetto "First flight", se tutto va secondo i piani, dovrebbe arrivare la settimana prossima.

Sarà coinvolto un piccolo numero di giocatori che hanno effettuato la registrazione su Halo Insiders, visto che, come dichiarato dalla software house, ci sarà bisogno di partire lentamente, essendoci ancora tante cose da sistemare, ed il test al momento serve per capire se tutto procede bene.

"Visto che ci sono così tanti pezzi e leve che necessitano di test e verifiche ed eventualmente l'approvazione, ci serve del tempo per assicurarci di spedire i nostri Halo Insider su un volo di qualità" scrive 343 Industries nel post, scherzando sul significato di "First flight". "Il team ha una build che sembra essere una forte candidata, ma è ancora in fase di sviluppo e test mentre sto scrivendo (e mentre voi leggete)".

L'obiettivo dunque è rendere disponibile questa prova per la prossima settimana, i cui dettagli saranno discussi anche con chi non è stato ammesso al test, in modo che tutti i fan che aspettano il gioco con impazienza sappiano cosa sta succedendo.

E voi siete pronti per mettere le mani sul gioco? Intanto sono stati rivelati i prezzi dei singoli giochi della Master Chief Collection. Sapevate inoltre che Microsoft ha provato a portare Halo su PS4?