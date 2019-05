Halo Reach: ecco il primo video di gameplay tratto dalla demo PC

Se siete tra quelli che attendono con impazienza di mettere le mani sulla Master Chief Collection, e in particolare su Halo Reach, ci sono buone notizie per voi. Già nella giornata di ieri vi avevamo rivelato un'importante novità sulla fase di test dell'attesissimo gioco.

Stando a Windows Central infatti, i test di Halo Reach dovrebbero iniziare nel mese di Giugno: purtroppo manca ancora una data precisa, ma considerando che il prossimo mese inizia tra due giorni, qualunque sia la giornata prescelta non dovremmo aspettare ancora molto. Magari potrebbe arrivare proprio nei giorni dell'E3.

Ma se proprio non riuscite ad aspettare ulteriormente, è arrivata un'altra piacevole novità: il primo video di gameplay tratto dalla demo della versione PC della Master Chief Collection, della durata di ben un'ora. Insomma, ne avete di materiale a disposizione, per farvi venire l'acquolina in bocca.

La Master Chief Collection di Halo comprenderà Halo: Combat Evolved Anniversary; Halo 2: Anniversary; Halo 3; Halo 3: ODST; Halo 4 e Halo Reach, e proprio Halo Reach sarà pubblicato per primo, mentre il resto della collection dovrebbe arrivare comunque entro il 2019.

Le 67 missioni delle varie campagne, e le oltre 120 mappe multiplayer inoltre, saranno disponibili anche su Xbox One. Cosa vi aspettate da Halo: The Master Chief Collection?