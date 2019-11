Halo Reach su Xbox One esce oggi? Probabile annuncio durante l'X019

I fan di Halo probabilmente dovranno tenersi pronti ad una bella sorpresa che Microsoft potrebbe avere in serbo per voi. Alcuni utenti hanno infatti notato un importante cambiamento nella pagina prodotto relativa alla Master Chief Collection su Xbox One.

Lo store infatti adesso segna come data d'uscita della Master Chief Collection il 14 Novembre 2019, cioè oggi, mentre la versione PC è prevista per il 3 Dicembre. È possibile dunque che la versione Xbox One di Halo Reach possa essere resa disponibile già nella giornata di oggi, presumibilmente con un annuncio durante l'attesissimo X019.

Nel frattempo Microsoft e 343 Industries stanno ancora testando il gioco, e l'ultimo flight test è ancora in corso, e nei piani originali sarebbe dovuto durare fino al 18 Novembre. Staremo a vedere se l'eventuale annuncio di stasera cambierà le cose.

Che ne pensate della situazione? Sareste contenti di mettere le mani su Halo Reach già nelle prossime ore? Nel frattempo tenetevi pronti per stasera, dato che l'Inside Xbox, Halo o meno, sembra essere davvero da non perdere. Per saperne di più, sul nostro sito trovate tutte le ultime novità sull'evento Inside Xbox.