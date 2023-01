Halo è qui per restare: 343 Industries non abbandonerà Master Chief

In attesa di scoprire gli annunci previsti all'Xbox Developer Direct, arrivano importanti aggiornamenti dagli studi di 343 Industries.

Colpita da una serie di licenziamenti e dall'addio di Jason Staten, veterano della serie Halo e Project Lead per la campagna single-player di Halo: Infinite, la software house ha infatti condiviso una breve dichiarazione, con la quale mira a rassicurare gli appassionati di Master Chief. "Halo e Master Chief sono qui per restare", recita un Tweet firmato dallo Studio Head Pierre Hintze, che prosegue: "343 Industries continuerà a sviluppare Halo, ora e in futuro, per proporre storie epiche, esperienze multiplayer e tutto ciò che rende Halo grandioso".

Il sintetico comunicato mette dunque ufficialmente a tacere le indiscrezioni legate ad un possibile divorzio tra il team verdecrociato e la serie sci-fi. Nonostante i recenti licenziamenti decisi da Microsoft e le difficoltà e i ritardi che avevano contraddistinto la realizzazione di Halo: Infinite, 343 Industries resta dunque responsabile del futuro ampliamento dell'immaginario della saga videoludica, i cui prossimi tasselli restano però ancora ignoti. Con ogni probabilità, del resto, il supporto post lancio alle versioni PC e console di Halo: Infinite proseguirà ancora per molto tempo, prima dell'eventuale annuncio di un nuovo capitolo principale dell'epopea di Master Chief.