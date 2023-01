Halo è qui per rimanere: 343 continuerà a lavorarci nonostante i licenziamenti

Il 2023 delle grandi aziende tech è cominciato all'insegna dei licenziamenti: come Amazon e Alphabet, anche Microsoft ha licenziato migliaia di dipendenti, molti dei quali nell'ambito della sua divisione gaming. Tra gli studi di sviluppo finiti nel vortice del ridimensionamento ci sono Bethesda e 343 Industries.

Lo studio fondato nel 2007 per gestire il franchise di Halo, che già veniva dallo sviluppo travagliato di Infinite e dalle frequenti riorganizzazioni interne degli ultimi anni, ne sarebbe uscito con le ossa particolarmente rotte. I report parlano di un numero di licenziamenti compreso tra 60 e 130, più che sufficienti per far allarmare la comunità e instillare dei dubbi sul futuro di Halo e Master Chief. Qualcuno ha anche ipotizzato che Microsoft potesse sollevare 343 Industries dalla gestione del noto franchise per affidarla ad un altro dei suoi Xbox Game Studios.

Il mormorio è arrivato forte e chiaro alle orecchie di Pierre Hintze, il "salvatore della Master Chief Collection" che ha assunto la guida di 343 Industries dopo l'abbandono di Bonnie Ross avvenuto a settembre del 2022. Con poche, concise parole ha messo a tacere le indiscrezioni spiegando che Halo continuerà ad essere sviluppato da 343 Industries e a ricevere contenuti sia single player sia multiplayer. "Halo e Master Chief sono qui per rimanere. 343 Industries continuerà a sviluppare Halo, adesso e in futuro, incluse epiche storie, il multiplayer e tutto ciò che rende Halo grandioso", si legge nella dichiarazione di Hintze.

Un dichiarazione forte e chiara, che tuttavia non dirada completamente la nube d'incertezza che circonda Halo Infinite, un gioco che nonostante gli investimenti e il nome altisonante che porta non è ancora riuscito ad imporsi con decisione nel panorama degli FPS. Colpa, tra le altre cose, di promesse disattese e un supporto incostante e non sempre a fuoco, che ci auguriamo possa cambiare marcia con il lancio della terza stagione di Halo Infinite fissato per il 7 marzo 2023.