Halo, anche le scarpe ufficiali nel mirino degli scalper: prezzi fino a 2.500 dollari!

Microsoft ha messo in vendita gli stivaletti ufficiali di Halo prodotti in sole 117 paia (in onore di Master Chief, altresì noto come John-117) e gli scalper hanno subito fiutato l'affare.

In concomitanza con la messa in onda dello show TV di Halo su Paramount+ e su specifica richiesta dei fan, Microsoft e 343 Industries hanno collaborato con Wolverine alla realizzazione degli stivaletti dedicati a Master Chief in edizione limitata. Le 117 paia sono state messe in vendita ieri 29 marzo al prezzo di 225 dollari ciascuna, andando rapidamente sold-out.

Gli scalper, furbacchioni appartenenti ad una categoria divenuta tristemente nota negli ultimi due anni per aver reso ancor più ardua la caccia a PS5 e Xbox Series X|S, ne hanno subito approfittato nel tentativo di farci qualche soldo. La loro brama di guadagni facili gli è evidentemente sfuggita di mano, poiché mentre vi scriviamo è possibile trovare gli stivaletti di Halo in vendita su piattaforme come eBay a prezzi francamente assurdi, che in qualche caso superano anche di dieci volte il valore originale. Sul noto marketplace ci siamo imbattuti in quattro differenti inserzioni, con prezzi che variano da un minimo di 1499 dollari a un massimo di 2499 dollari! Cifre incredibilmente alte che a quanto pare non hanno fatto da deterrente ai fan più accaniti, dal momento che, secondo GameSpot, nelle scorse ore sono state vendute delle unità a 2.000 dollari.