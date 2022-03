Halo, la serie TV arriva al cinema: i primi due episodi negli USA

Mentre i videogiocatori possono dilettarsi con l'evento Operazioni Tattiche nel multiplayer di Halo: Infinite, arrivano interessanti novità per la serie TV dedicata all'IP.

L'epopea sci-fi ideata da Bungie e proseguita da 343 Industries è infatti in procinto di trasmutarsi in una attesa serie TV. Il Day One di quest'ultima è attualmente fissato per il prossimo 24 marzo 2022, ma alcuni fortunati potranno visionare la produzione in anteprima. La serie Paramount approderà infatti in via eccezionale nelle sale cinematografiche USA, con delle speciali première in programma presso Denver, Austin, New York City e Los Angeles.



La sera del prossimo 23 marzo, una selezione di fortunati spettatori potrà entrare gratis in sala per assistere alla proiezione dei primi due episodi della serie TV di Halo. Al termine di questi ultimi, la platea potrà inoltre assistere ad uno speciale Q&A in compagnia del cast e della produzione. Quest'ultimo appuntamento si svolgerà in loco presso Los Angeles, dove il pubblico siederà in sala in compagnia dell'interprete di Master Chief per il piccolo schermo.

Per gli appassionati italiani, che purtroppo non potranno godere dell'arrivo di Master Chief in sala, ricordiamo che la serie TV di Halo sarà trasmessa su Sky e NOW in simultanea con gli USA.