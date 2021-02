Halo: la serie TV arriva su Paramount Plus nel 2022

Sarà Paramount Plus a trasmettere la nuova serie TV di Halo, come confermato da ViacomCBS durante una conferenza stampa per illustrare i contenuti in arrivo sul canale. La serie debutterà nei primi mesi del 2022, una data precisa non è ancora stata annunciata.

Showtime produrrà la serie ma non la trasmetterà sui suoi canali, Halo è ora una serie "Paramount+ Original" e sarà dunque visibile solo ed esclusivamente su questa piattaforma. I piani prevedono la produzione di dieci episodi diretti da Otto Bathurst con Steven Kane nel ruolo di Co-Showrunner insieme a Kyle Killen. Nel cast, Pablo Schrieber nel ruolo di Master Chief e Jen Taylor nel ruolo di Cortana, ai quali si uniscono nomi come Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Bentley Kalu, Natasha Culzac, Kate Kennedy, Danny Sapani, Olive Gray e Charlie Murphy.

La serie TV di Halo è prodotta in collaborazione con la Amblin Television di Steven Spielberg mentre Frank O'Connor e Bonnie Ross di 343 Industries figurano come produttori esecutivi e supervisori dell'opera. Non ci sono purtroppo altre informazioni e l'annuncio dell'arrivo di Halo su Paramount Plus non è stato accompagnato da trailer o foto promozionali ma solamente dall'artwork che vedete nel Tweet qui sotto, che riporta il solo logo della serie, probabilmente provvisorio. Il debutto di Halo su Paramount+ è atteso per la prima metà del 2022.