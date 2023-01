Halo e serie TV, promozione per la Produttrice Esecutiva: Wolfkill lascia 343 Industries

Nonostante i recenti licenziamenti che hanno colpito la software house, 343 Industries continuerà a lavorare alla serie di Halo, tra le IP storiche dell'universo gaming di Microsoft.

Diversi cambi al vertice hanno però condotto ad avvicendamenti nella dirigenza del team, che ora perde anche Kiki Wolfkill. Tra le fila di 343 Industries dal 2009, la professionista si è inizialmente occupata della supervisione del lancio di Halo 4. Successivamente, ha assunto le redini del progetto di ampliamento transmediale dell'IP, sino ad ottenere l'incarico di Produttrice Esecutiva per la serie TV di Halo.

Dal profilo LinkedIn di Kiki Wolfkill, apprendiamo tuttavia del suo addio a 343 Industries. Probabilmente soddisfatta del lavoro svolto per l'universo di Master Chief, Microsoft ha infatti deciso di assegnarle un nuovo incarico. Dallo scorso novembre, Kiki Wolfkill ha dunque assunto il ruolo di Head of Xbox IP Expansion and Entertainment. In queste vesti, si occuperà di promuovere l'esordio delle IP Microsoft su nuovi media, dal cinema alle serie TV, passando per fumetti e romanzi. Tra le produzioni delle quali si occuperà Kiki Wolfkill, possiamo segnalare la serie TV dedicata a Fallout, attualmente in lavorazione negli studi di Amazon.



Tra le fila di Microsoft dal 1998, Kiki Wolfkill aveva iniziato la sua carriera del dipartimento arti visive, lavorando a serie del calibro di Fable, Gears of War, Forza Motorsport e Mass Effect.