Halo, il trailer della serie TV sarà mostrato ai Game Awards 2021: ecco il teaser

A quanto pare, durante la cerimonia dei Game Awards 2021 che si svolgerà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre ci sarà spazio anche per una sortita della serie televisiva di Halo, in sviluppo da molti anni per conto di Paramount+.

I canali ufficiali dello show hanno anticipato la messa in onda di un First Look Trailer nel corso dello show condotto da Geoff Keighley dal Microsoft Theater di Los Angeles. Con l'obiettivo di rendere l'attesa più dolce, hanno anche pubblicato un teaser di appena 15 secondi che offre un assaggio di ciò che verrà mostrato nel trailer vero e proprio: poche immagini che mostrano un plotone della UNSC pronto a partire per la battaglia, dei Pelican in fase di decollo e due possenti Spartan in primo piano. Potete ammirarlo anche voi in calce a questa notizia, buona visione!

Ai Game Awards 2021 ci aspettiamo un trailer più corposo del teaser della serie TV di Halo Infinite che ci è stato mostrato lo scorso mese durante lo Showcase Xbox, organizzato da Microsoft per celebrare il ventesimo anniversario della console e della serie di Master Chief. Lo show prodotto per Paramount+, tra l'altro, è ancora privo di una data d'uscita vera e propria, dal momento che è ancora atteso nel corso di un generico 2022.