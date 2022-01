Halo, i server chiudono a breve su Xbox 360: giocatori a caccia di Achievement

Mancano ormai pochissimi giorni alla chiusura dei server dei giochi di Halo per Xbox 360: inizialmente prevista per il mese di dicembre, è poi stata posticipata al 13 gennaio 2022. Siamo agli sgoccioli.

Un'importante parte del franchise di Halo sta per essere consegnata alla storia: dopodomani verrà staccata la spina alle versioni Xbox 360 di Halo 3, Halo 3: ODST, Halo Wars, Halo Reach, Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 4 e Halo Spartan Assault. La chiusura interesserà anche le rispettive versioni retrocompatibili eseguibili su Xbox One e Xbox Series X|S.

In vista dell'addio, moltissimi videogiocatori stanno affollando i server per dare un ultimo saluto ai titoli che hanno tanto amato. In questo clima triste e nostalgico, stanno anche nascendo delle storie di solidarietà e collaborazione che valgono la pena di essere raccontate, come la vicenda capitata a Neil, uno dei membri di Hidden Reach, un gruppo che da lungo tempo insegna ai membri della community a individuare i migliori punti delle mappe multiplayer.

Ieri, mentre giocava ad Halo 3, si è imbattuto in un videogiocatore di nome Fishy, il quale ha gentilmente chiesto ai membri presenti in lobby un aiuto per sbloccare l'achievement "Two for One", che chiede agli utenti di eliminare due avversari con un singolo colpo di Spartan Laser nella playlist Free-for-all. Dal 13 gennaio, obiettivi come questi non potranno più essere sbloccati, pertanto gli hunter stanno facendo di tutti per ottenerli prima che sia troppo tardi.

Ebbene, i membri della lobby hanno accettato di buon grado e durante la partita hanno aiutato Fishy ad ottenere l'ambito achievement. Il tutto è stato immortalato nel video che potete visionare in apertura di notizia: "Sì! Grazie mille ragazzi, lo apprezzo davvero tanto. Bro, è stato davvero gentile da parte vostro. Credevo che non ce l'avrei fatta, mi restavano solo due giorni".

Il multiplayer dei giochi della Halo: The Master Chief Collection, chiaramente, continuerà a rimanere attivo. A portare avanti la storia del franchise ci sta invece pensando Halo Infinite e il suo multiplayer gratis per tutti.