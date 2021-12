Halo The Endless: Microsoft ha registrato il marchio, è un DLC di Halo Infinite?

Soltanto a poche ore dal debutto ufficiale di Halo Infinite e della sua campagna single player, veniamo a conoscenza di Halo: The Endless, misterioso trademark registrato dal colosso di Redmond legato al franchise curato da 343 Industries.

Le uniche informazioni su Halo The Endless sono reperibili sulla sua pagina dedicata presente su Justia Trademarks, e ci confermano che si tratta di un progetto videoludico di qualche tipo. Tra le categorie a cui fa riferimento troviamo infatti "game software, computer game software, video game software, home video game consoles", e via dicendo.

Il marchio è stato registrato il 3 dicembre scorso, e al momento è impossibile saperne di più. Che possa trattarsi di un DLC dello shooter Sci-Fi? Tramite le scoperte dei dataminer durante la fase Beta del comparto multiplayer abbiamo scoperto che, probabilmente, Halo Infinite accoglierà delle nuove campagne in futuro, e chissà che questa non sia la prima di una serie di avventure aggiuntive a cui sta lavorando 343 Industries. Naturalmente non è nemmeno da escludere la possibilità che si tratti di un titolo completamente nuovo che andrebbe ad arricchire il franchise Microsoft.

Nell'attesa di conoscere maggiori dettagli riguardo ad Halo The Endless, vi rimandiamo alla nostra Recensione della Campagna di Halo Infinite per scoprire tutto sulla nuova avventura di Master Chief.