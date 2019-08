Halo The Master Chief Collection: 343 Industries motiva il posticipo dei Test su PC

Nel corso dell'estate, il team di 343 Industries aveva annunciato l'intenzione di organizzare una nuova sessione di Test di Halo The Master Chief Collection, fissata per il mese di luglio.

Purtroppo, alcune problematiche di natura tecnica ne hanno recentemente determinato un posticipo a tempo indeterminato. A fronte di questo inconveniente, la software house ha voluto offrire maggiori dettagli sui disguidi che hanno portato il team a prendere questa decisione. Ad aggiornare la community è Tyler "Postums" Davis, Community Support & Engagement Coordinator presso 343 Industries.

Tramite un lungo messaggio, quest'ultimo ha illustrato nel dettaglio gli ostacoli incontrati dal team di sviluppo. Nello specifico, ha spiegato come quest'ultimo si sia in battuto in quelli che vengono definiti "Blocking Bugs", ovvero bug in grado di impedire al Flight di funzionare correttamente. Davis ha inoltre spiegato come, prima di essere messo a disposizione dei giocatori Insider, ogni Test deve superare diversi controlli, definiti "Ring" ed organizzati in una scala da 0 a 3, per un totale di quattro sezioni, delle quali l'ultima è appunto il Flight stesso. Il team è attualmente al lavoro per risolvere i problemi il più in fretta possibile, così da offrire ai giocatori un'esperienza di gioco positiva. Ad ora, purtroppo, non è stata condivisa una nuova data per il futuro Test su PC di Halo: The Master Chief Collection. Il team ha comunque voluto precisare che simili ritardi non devono allarmare il pubblico, in quanto sono in verità segno della volontà del team di raggiungere elevati standard qualitativi.



State aspettando l'approdo di Halo: The Master Chief Collection con ansia?