Halo The Master Chief Collection: 343 pensa a introdurre le microtransazioni

Halo The Master Chief Collection va ancora alla grande e 343 Industries sta pensando di introdurre una nuova opzione, ovvero la possibilità di acquistare gli Spartan Point con denaro reale. Al momento questa funzionalità è ancora in fase di studio.

Halo The Master Chief Collection abbandonerà il sistema delle stagioni e in questo senso anche i Season Point scompariranno per lasciare spazio agli Spartan Point, valuta virtuale da utilizzare per acquistare oggetti cosmetici. Fino a qui niente di strano, 343 fa però sapere di stare valutando internamente la possibilità di aggiungere uno store in-game per gli Spartan Point, utile per coloro che non hanno tempo o voglia di giocare a lungo semplicemente per sbloccare un oggetto estetico.

Lo studio fa sapere di essere assolutamente soddisfatto dell'attuale sistema di gestione degli Spartan Point, questi possono essere ottenuti giocando, completando le sfide e salendo di livello, questa possibilità non verrà assolutamente rimossa ma in futuro potrebbe essere aggiunta la possibilità di acquistare Spartan Point tramite denaro reale.

Al momento non c'è ancora nulla di sicuro e questa opzione, ribadisce 343 Industries, è ancora in fase di studio e niente è stato deciso, molto dipenderà probabilmente anche dal feedback della community. In primavera, Halo Master Chief Collection ha superato Halo Infinite su Steam, a conferma della popolarità di cui gode la raccolta dedicata alle avventure di Master Chief.