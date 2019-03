Halo The Master Chief Collection: 343 rivela tanti dettagli sui porting

In una recente sessione di domande e risposte svoltasi su Reddit, i ragazzi di 343 Industries hanno svelato numerose informazioni di natura tecnica relative Halo: The Master Chief Collection per PC, raccolta annunciata durante l'ultima puntata di Inside Xbox.

Molti giocatori PC saranno felici di sapere che i porting non richiederanno obbligatoriamente Windows 10, e potranno girare anche su versioni precedenti del sistema operativo di Redmond (da Windows 7 in poi). Il titolo verrà lanciato contemporaneamente su Microsoft Store e Steam, e permetterà alle utenze delle due piattaforme di giocare assieme. Per il momento, il cross-play con Xbox One non è previsto. I porting supporteranno il framerate senza limiti (sebbene alcune modalità multigiocatore potrebbero includere un cap), includeranno il selettore del FOV (field of view, campo della visuale) e offriranno piena compatibilità a differenti aspect ratio, compreso l'ultrawide 21:9. Per l'occasione verrà implementato anche un nuovo sistema anti-cheat, volto a combattere gli immancabili utenti scorretti che non tarderanno ad arrivare sui server. Il team ha sta inoltre valutando la possibilità di includere il supporto alle mod, sebbene non abbia ancora preso una decisione definitiva in merito.

Tra le notizie meno piacevoli figurano la mancanza di server dedicati al lancio (potrebbero arrivare in un secondo momento) e l'assenza, per il momento, di piani per la pubblicazione di Halo 5 su PC. Lo split-screen non sarà presente, purtroppo. Il prezzo dell'intero pacchetto e la finestra di lancio dei singoli episodi non sono ancora stati decisi. I primi, probabilmente, arriveranno nel corso del 2019. Halo: The Master Chief Collection, ricordiamo, includerà Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 4, Halo: ODST e Halo: Reach. Quest'ultimo sarà il primo ad essere pubblicato ed è stato recentemente annunciato anche per Xbox One. Effettuando l'iscrizione al programma Halo Insider potrete giocare ai titoli in anticipo e fornire il vostro prezioso feedback agli sviluppatori durante la lavorazione.