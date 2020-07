Halo The Master Chief Collection si aggiorna su PC: Halo 3 arriva oggi

343 Industries e Microsoft hanno aggiunto un nuovo tassello alla versione PC di Halo The Master Chief Collection, che da oggi ospita anche Halo 3, terzo episodio della serie uscito nel 2007 su Xbox 360 e accolto positivamente da pubblico e critica.

"Il prossimo capitolo di Halo The Master Chief Collection, Halo 3, arriva ottimizzato per PC. Sii testimone del ritorno di Master Chief e della lotta finale tra i Covenant, i Flood e l'intera razza umana in questa drammatica e adrenalinica conclusione della trilogia originale di Halo. Con il destino della galassia in gioco, Master Chief torna per scoprire un antico segreto nascosto sotto le sabbie dell'Africa, che potrebbe essere la chiave per la salvezza o per la distruzione dell'umanità: si tratta di un oggetto che potrebbe cambiare le sorti del conflitto Umano-Covenant."

I possessori di Halo The Master Chief Collection possono scaricare Halo 3 come aggiornamento gratuito ma il gioco è in vendita anche singolarmente al prezzo di 9,99 euro. Insieme ad Halo 3 arriva anche un corposo update denominato Season 2 per la Master Chief Collection che include la modalità Forgia per Halo Reach, Halo 2 e Halo 3 il visualizzatore di modelli 3D (solo Halo 3), oltre a correzione di bug e problemi tecnici.