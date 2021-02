Halo The Master Chief Collection arriverà su altre piattaforme?

È stato un lungo viaggio, ma alla fine i ragazzi di 343 Industries sono riusciti a risolvere tutti i problemi del multigiocatore di Halo: The Master Chief Collection, completare la raccolta e pubblicarla nella sua interezza anche su PC. Adesso comincia un nuovo capitolo, poiché gli sviluppatori non intendono affatto abbandonarla a sé stessa.

Poco più di una settimana ha preso il via la Stagione 5, mentre con un recente post affidato al forum ufficiale ci hanno anticipato cosa possiamo aspettarci da futuro, tra alcune modifiche già programmate (la risoluzione di bug, un torneo di Halo 3 per il 14 febbraio) e alcune che sperano di poter implementare nei futuri Flight (il nome con cui indicano le fasi di testing delle nuove funzionalità).

Qui arriviamo alla parte interessante: oltre a voler introdurre un selettore per il FOV (campo della visuale) su tutte le console Xbox One, nuove opzioni di personalizzazione dei controlli e il supporto a mouse e tastiere per console, 343 Industries vorrebbe anche portare Halo: The Master Chief Collection "in un nuovo posto" e implementare "nuovi modi di giocare".

Parole molto vaghe, che lasciano ampio spazio alle speculazioni. A quale "nuovo posto" si sono riferiti gli sviluppatori? Che stiano pensando di portare Halo: The Master Chief Collection su una nuova piattaforma? La raccolta è già giocabile su tutte le console di Microsoft, su PC e persino su Android via XCloud. È anche già inclusa in Xbox Game Pass. Gli elementi a disposizione sono piuttosto risicati, ma c'è chi punta sull'approdo su Epic Games Store. Qualcuno, con molta più fantasia, ha cominciato a speculare di Google Stadia. L'uscita su piattaforme PlayStation appare decisamente improbabile, così come quella su Nintendo Switch (anche se un'IP Microsoft - Ori - ci è arrivata sull'ibrida). Per quanto riguarda i "nuovi modi giocare", ci viene in mente il possibile supporto alla Realtà Virtuale su PC (su console la casa di Redmond non si è ancora avventurata in questo territorio). Voi cosa ne pensate?