Halo The Master Chief Collection, in arrivo la Stagione 7: si amplia il supporto alle Mod

L'inizio dell'anno ha portato con sé l'introduzione della Stagione 5 di Halo: The Master Chief Collection, che anche dopo la pubblicazione di tutti i titoli previsti non cessa di aggiornarsi.

Il processo di ampliamento è infatti proseguito con l'esordio della Stagione 6 "Raven" su Halo: The Master Chief Collection nel corso della primavera di quest'anno. Ora, è ormai tempo di una ulteriore evoluzione, con la pubblicazione della Stagione 7 sempre più imminente. In attesa del debutto dei nuovi contenuti, la raccolta dedicata a Master Chief accoglie alcuni interessanti ampliamenti.

In particolare, 343 Industries ha deciso di offrire un supporto sempre maggiore alla creatività dei videogiocatori. Per questa ragione, Halo: The Master Chief Collection si appresta ad aumentare gli strumenti a disposizione per i creatori di Mod. Un nuovo set di tool dedicati sarà in particolare reso disponibile su Steam. Al momento, non sono disponibili molte informazioni in merito, ma la software house ha promesso che dettagli in merito saranno diffusi nel corso della prossima settimana.

In attesa di saperne di più, segnaliamo che la Stagione 7 diverrà operativa in Halo: The Master Chief Collection a partire dal prossimo mercoledì 23 giugno. Restando nell'universo di Halo, ricordiamo che invece Halo: Infinite resta privo di una precisa data di uscita, con il debutto del gioco atteso per la stagione delle festività invernali 2021.