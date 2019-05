Halo The Master Chief Collection avrà cross-play e cross-progression?

Gli sviluppatori di Halo The Master Chief Collection sono al lavoro non solo per risolvere i numerosi bug che affliggono il gioco, ma anche per dotarlo di nuovi contenuti e nuove caratteristiche, tra cui, si vocifera, il cross-play ed il cross-progressing.

Quest'ultima in sostanza riguarda il fatto che i propri progressi, le proprie statistiche e gli oggetti sbloccati, potranno essere utilizzati sia su PC che su Console, e come spiegato dal community director di Halo, Brian Jarrard, è qualcosa di praticamente certo.

Discorso un minimo diverso per quanto riguarda il cross-play, una caratteristica che il team sta tenendo in considerazione e che valuterà al momento opportuno. Nel frattempo il team ha diffuso diversi dettagli sul porting della collection di Halo.

Al momento non è ancora chiaro quando il gioco arriverà su PC (sono stati recentemente rinviati i test di Halo Reach su PC), ma sarà disponibile sia sul Microsoft Store che su Steam, e conterrà Halo Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST e Halo 4, per un totale di 67 missioni per la campagna e 120 mappe multiplayer. Si tratta sicuramente dell'esperienza definitiva per i fan di Halo e per chi magari ancora non avesse avuto l'opportunità di provare la celebre serie.

Che ne pensate? Quanto attendete l'approdo su PC della collection? Vi farebbe piacere l'implementazione delle due feature?