Halo The Master Chief Collection celebra i 20 anni della saga con tanti contenuti speciali

Microsoft e 343 Industries si preparano a festeggiare il ventennale dell'uscita di una delle saghe più iconiche di Xbox con una serie di contenuti speciali in arrivo per Halo: The Master Chief Collection.

A poco più di un mese dall'uscita dell'attesissimo Halo Infinite, i vertici di Redmond e 343 Industries si apprestano a festeggiare i venti anni dall'esordio di Halo: Combat Evolved con una serie di contenuti a tema per la corposa raccolta di Halo: The Master Chief Collection. A partire da oggi i giocatori potranno equipaggiare i propri Spartan con alcuni cosmetici a tema che celebrano il famoso franchise. Tra questi spicca sicuramente l'iconica armatura "Orion" indossata da Master Chief nel lontano 1999. Insieme a questa saranno disponibili una nuova skin per armi con i colori tipici di Xbox, accessori e una serie di targhette celebrative tra le quali merita una menzione quella dedicata a Clippy, lo storico assistente di Windows.

343 Industries continuerà a pubblicare nuovi contenuti nelle prossime settimane: a partire dal 10 novembre sarà possibile equipaggiare gli Spartan con speciali zaini a forma di controller e console Xbox. Intanto la redazione statunitense di IGN ha pubblicato un intero round giocato nella nuova mappa Streets di Halo Infinite.