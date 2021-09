Halo The Master Chief Collection: debuttano nuove armature molto particolari

Nonostante il team di 343 sia impegnato anima e corpo nello sviluppo di Halo Infinite, lo studio sta trovando anche il tempo per aggiornare la mastodontica Halo The Master Chief Collection, la raccolta definitiva che include ben sei giochi di Halo.

Nello specifico la Stagione 8 denominata Mythic porterà in dote una serie di nuove armature decisamente inusuali, a metà tra storia e mitologia. Se fino ad oggi le armature di Halo hanno seguito alcune regole stilistiche ben precise, con questi nuovi costumi le regole note saltano del tutto ed ecco che potremo vestire i nostri personaggi con skin ispirate alla mitologia greca e romana, spuntano quindi centurioni, cavalieri crociati, elmetti e persino maschere da medico della peste.

Queste nuove armature potranno essere utilizzate nel multiplayer di Halo 3 e sbloccate in Halo Infinite, l'obiettivo, fanno sapere i ragazzi di 343, è ovviamente quello di permettere ai giocatori di calarsi ancora di più nel tema della prossima stagione, la mitologia appunto.

Halo The Master Chief Collection include Halo Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 4, Halo Reach e Halo ODST, la raccolta è gratis su Xbox Game Pass ed è sicuramente un buon antipasto in attesa del lancio di Halo Infinite previsto per l'8 dicembre su PC e console Xbox.