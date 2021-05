Halo The Master Chief Collection che giochi include?

Uscita originariamente l'11 novembre 2014, la raccolta Halo: The Master Chief Collection è stata un'occasione d'oro per consentire agli utenti Xbox One di accedere ai capitoli principali della serie con protagonista l'iconico Master Chief e fare così un ripasso in attesa del quinto capitolo che sarebbe uscito un anno dopo.

Quali erano i giochi disponibili al lancio? Erano presenti tutte le grandi avventure dello Spartan 117 ripercorrendo così tutta la sua saga: Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3 ed Halo 4. Di questi il piatto forte era rappresentato dall'edizione "anniversary" di Halo 2, versione aggiornata e inedita dello storico secondo capitolo uscito nel 2004 sulla prima Xbox. Il gioco è stato rifatto tecnicamente per essere maggiormente al passo con i tempi, con una veste grafica rinnovata e sonoro aggiornati, con inoltre un paio di cutscenes inedite per ricollegarsi al futuro Halo 5. Nel complesso il lavoro di rifacimento è stato considerato migliore rispetto a quello svolto per il primo capitolo, rendendo quindi interessante la raccolta anche per tutti coloro che già avevano giocato i titoli nella forma originale.

Gli altri tre giochi si sono invece presentati aggiornati visivamente rispetto alle controparti viste su Xbox 360, seppur ovviamente senza un lavoro analogo a quello svolto per il secondo titolo. Negli anni successivi, da acquistare a parte su Xbox One, sono stati inclusi altri due titoli per arricchire ulteriormente la Master Chief Collection: si tratta di Halo 3 ODST, aggiunto nel maggio 2015, e Halo Reach, arrivato alla fine del 2019. Nello stesso anno la raccolta è arrivata anche su PC, mentre nel 2020 è stata infine la volta dell'aggiornamento per Xbox Series X/S, arrivato in concomitanza con il lancio della console.

Pur mancando alcuni spin-off all'appello (come i due Halo Wars), adesso i fan possono mettere le mani sopra una vera e propria antologia non perdendosi nessuno dei passaggi più importanti in chiave narrativa. Resta fuori dai giochi Halo 5: Guardians, che va quindi preso a parte per possedere così l'intera serie. Di recente Halo Master Chief Collection è arrivato a 10 milioni di giocatori su PC grazie alla spinta data dall'Xbox Game Pass. Adesso si aspettano pazientemente novità sul prossimo capitolo della serie: 343 promette un'estate gloriosa per Halo Infinite tra gameplay e beta.