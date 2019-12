Halo The Master Chief Collection guida la classifica dei più venduti su Steam

Halo The Master Chief Collection continua a dominare la classifica di Steam risultando il gioco più venduto nella settimana che va dal 9 al 15 dicembre, superando Red Dead Redemption 2 che grazie ad un taglio di prezzo risale la Top 10 fino a giungere sul podio.

In particolare il gioco Rockstar Games occupa ben tre diverse posizioni della classifica, essendo entrato in Top 10 con tutte le edizioni in vendita (Standard, Ultimate e Special Edition). Sembra aver riscosso un notevole successo anche GTFO, shooter co-op sviluppato dai designer dell'originale Payday, un prodotto dal budget contenuto ma che ha fatto inevitabilmente breccia nel cuore del pubblico.

Giochi più venduti su Steam

Halo The Master Chief Collection Red Dead Redemption 2 GTFO Boneworks Valve Index VR Kit Red Dead Redemption 2 Transport Fever 2 Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V Hades

In classifica trovano spazio anche Boneworks, Valve Index VR Kit (evidentemente molti consumatori sono stati ingolositi dall'annuncio di Half-Life Alyx), Transport Fever 2, Grand Theft Auto V e Hades, quest'ultimo disponibile fino ad oggi in esclusiva su Epic Games Store e fresco di debutto su Steam.

Halo The Master Chief Collection ha potuto contare su tre milioni di giocatori attivi nella settimana di lancio, la versione PC della raccolta include al momento il solo Halo Reach, gli altri titoli della serie verranno pubblicati come parte del pacchetto nel 2020.