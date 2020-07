Halo The Master Chief Collection: Halo 3 arriva su PC il 14 luglio!

Dopo aver confermato la presenza di Halo Infinite all'evento sui giochi Xbox del 23 luglio, i ragazzi di 343 Industries pubblicano un video in cinematica che fissa al prossimo 14 luglio l'arrivo di Halo 3 nella Master Chief Collection su PC.

La trasposizione PC del kolossal sparatutto apparso originariamente su Xbox 360 nel 2007 vanterà tutta una serie di migliorie rappresentate, ad esempio, dall'ottimizzazione delle impostazioni che darà modo agli utenti di giocare alla risoluzione 4K UHD con framerate sbloccato.

All'interno dell'offerta di Halo 3 su PC troveremo anche delle impostazioni come l'uso di mouse e tastiera, il supporto ai monitor Ultra Wide e la personalizzazione del campo visivo. Per quanto riguarda i contenuti, il titolo comprenderà tutte le 11 missioni della campagna principale, 24 mappe multiplayer collegate al nuovo sistema di progressione di Halo The Master Chief Collection e le modalità Fucina e Cinema, grazie alle quali sarà possibile realizzare le proprie ambientazioni customizzate e condividerle con la community.

Oltre ad Halo 3, nel corso dell'estate assisteremo all'ingresso della modalità Firefight di Halo 3 ODST nell'offerta della Master Chief Collection su PC.