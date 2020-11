Halo The Master Chief Collection: Halo 4 è disponibile in anticipo su PC

A sorpresa, Halo 4 è ora disponibile su PC via Steam e Microsoft Store, in leggero anticipo rispetto alle tempistiche comunicate da 343 Industries. Anche il quarto episodio della saga si aggiunge dunque alla Halo The Master Chief Collection su Windows.

Coloro che hanno acquistato Halo The Master Chief Collection riceveranno il gioco tramite aggiornamento gratuito, in alternativa Halo 4 può essere acquistato singolarmente a 9.99 euro, tutti i giochi della MCC sono inclusi su Xbox Game Pass. Il pacchetto Halo The Master Chief Collection, include Halo Reach, Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary Edition, Halo 3, Halo 3 ODST e Halo 4 mentre Halo 5 Guardians non arriverà nella Master Chief Collection, come confermato dagli sviluppatori.

A partire da oggi sarà disponibile anche l'aggiornamento next-gen di Halo The Master Chief Collection per Xbox Series X/S, lo studio ha ottimizzato la raccolta per le due nuove console Microsoft con supporto 4K e framerate fino a 120fps e risoluzione 2K su Xbox Series S.

Tante le novità dunque per i fan di Halo, nelle scorse ore 343 Industries ha annunciato che presto arriveranno novità su Halo Infinite, il gioco non sarà presente ai The Game Awards di dicembre ma prossimamente lo studio tornerà a parlare del gioco e presumibilmente svelerà la data di uscita, fissata al momento per un generico 2021.