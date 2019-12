Halo The Master Chief Collection: Halo Reach è disponibile per il download su PC

Microsoft ha deciso di anticipare i regali di Natale pubblicando Halo: The Master Chief Collection sull'Xbox Game Pass per PC. Il bundle contiene tutti i capitoli dell'epica saga che saranno resi disponibili con cadenza regolare a partire da Halo: Reach, già disponibile per il download.

Halo: The Master Chief Collection è stata completamente ottimizzata per PC, con il supporto di mouse e tastiera e una risoluzione che può arrivare al 4K UHD e almeno 60 fps. Alcuni dei capitoli inclusi nella raccolta consentiranno poi l'utilizzo di opzioni per il supporto ai monitor ultrawide, alla sincronizzazione adattiva e al frame rate senza limiti.

Parlando poi del supporto alle mod per Halo: Reach, un dipendente di 343 Industries ha confermato tramite Reddit che il team sta lavorando ad un futuro supporto ma che al momento il modding può essere effettuato solo in via non ufficiale. Lo sviluppatore ha poi affermato che un'opzione all'avvio consentirà di bypassare il filtro antichat, fermo restando che il suo utilizzo sarà limitato alla campagna e al gioco single player.

Halo: The Master Chief Collection è già disponibile per il download a partire dal primo capitolo Halo: Reach. Gli altri episodi verranno pubblicati regolarmente nel tempo fino all'arrivo di Halo 4 nel 2020.