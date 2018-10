Halo The Master Chief Collection: in arrivo nuove opzioni per matchmacking e controlli

La recente pubblicazione della corposa patch di Halo: The Master Chief Collection, che ha introdotto il supporto a Xbox One X e ha risolto gli annosi problemi del multiplayer, non ha rappresentato un punto di arrivo per 343 Industries, che sta continuando a lavorare per migliorare la collection lanciata nel 2014.

In un recente post apparso su Halo Waypoint, la compagnia ha dichiarato di essere al lavoro per introdurre una nuova funzionalità chiamata Match Composer, che permetterà ai giocatori di cercare le proprie partite preferite impostando una serie di filtri, come il gioco preferito, il numero di partecipanti, le modalità incluse e altro ancora. Per il futuro è anche prevista l'introduzione di un browser per le Partite Personalizzata, che consentirà agli interessati di scorrere l'elenco con tutte le lobby attive.

Le novità in programma non finiscono qui, poiché una nuova funzione permetterà ai giocatori di intervenire su numerosi parametri dei controlli come sensibilità, accelerazione, zona morta, layout e molto altro. Queste impostazioni saranno legate ai singoli giochi, così sarà possibile personalizzare al massimo l'esperienza per ognuno di essi.

Tutte queste novità sono attualmente in fase di test e debutteranno pubblicamente nel corso della prossima settimana. Ricordiamo che Halo: The Master Chief Collection è disponibile su Xbox One e Xbox One X. 343 Industries sta valutando l'inserimento nella collection di Halo: Reach, unico capitolo della saga assente.