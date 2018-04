Halo The Master Chief Collection: Intelligent Install e supporto a Xbox One X in estate

Pubblicando un nuovo post su Halo Waypoint, 343 Induestries ha oggi annunciato diverse novità in arrivo per i possessori di Halo: The Master Chief Collection, disponibile dal novembre del 2014 su Xbox One.

La software house sta lavorando a diversi miglioramenti di natura tecnica che andranno a migliorare l'esperienza di gioco generale. Di seguito, vi riportiamo i punti salienti del nuovo aggiornamento che sarà pubblicato durante la stagione estiva di quest'anno:

Intelligent Install: vi permetterà di scaricare singolarmente i giochi della collection da voi desiderati, nonché di selezionare la lingua che più preferite;

Supporto a Xbox One X con miglioramenti grafici;

Impostazioni per calibrare l'HDR/SDR;

Miglioramenti al matchmaking e a tutta l'infrastruttura online;

Supporto al LAN;

Aggiornamenti per l'UI e UX (menù principale, schermata iniziale e altro ancora).

Sfortunatamente, i dettagli specifici del supporto a Xbox One X non sono ancora stati diffusi dalla compagnia. Sarà interessante, comunque, osservare quanto questo major update riuscirà a ridare linfa vitale alla collection della celebre saga sparatutto.

Halo The Master Chief Collection è ora disponibile in esclusiva su Xbox One. Nelle scorse settimane, diversi rumor emersi in rete hanno suggerito il possibile approdo della collection su PC, nonché la sua inclusione in Xbox Game Pass, il servizio di gaming on-demand di Microsoft.