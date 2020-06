Halo The Master Chief Collection: la modalità Firefight di Halo 3 arriverà in estate

Mentre i lavori per il completamento della versione PC di Halo: The Master Chief Collection proseguono spediti, i ragazzi di 343 Industries hanno annunciato l'arrivo della modalità Firefight per Halo 3: ODST.

Il teaser pubblicato via social da 343 Industries ripercorre la storia dell'intera collezione, ricordando il percorso dei vari episodi, arrivati prima su console e poi su PC, per finire con l'annuncio di questo ultimo tassello. Halo 3: ODST Firefight arriverà infatti nel corso dell'estate anche su PC e andrà ad arricchire l'offerta della Halo: The Master Chief Collection. Gli ultimi secondi del breve filmato mostrano poi alcune scene di gameplay.

Intanto i lavori su Halo 3 per PC proseguono senza sosta: l'ultima sessione di prova, in programma proprio in questi giorni, consentirà ai giocatori di avere un primo assaggio della campagna principale di Halo 3 e nel dettaglio sarà possibile provare le missioni Sierra 117, The Storm, The Ark, The Covenant e Halo, disponibili a qualsiasi grado di difficoltà e in modalità single player e cooperativa.

In attesa di Halo Infinite, 343 Industries sembra avere iniziato i lavori per i prossimi progetti legati alla famosa saga. Non resta che attendere l'evento di presentazione dei titoli first party per Xbox Series X.