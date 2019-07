Halo: The Master Chief Collection, modalità Firefight in prova a fine Luglio?

Dopo la prova del mese scorso, sembra che 343 Industries e Microsoft abbiano intenzione di effettuare un nuovo test per la versione PC di Halo: The Master Chief Collection, stando a quanto dichiarato dalla software house.

Il prossimo step dovrebbe riguardare il matchmaking per la modalità Firefight, che metterà dunque di fronte alcuni gamer ed insider selezionati su PC, per testare le performance dell'attesissimo videogame.

"La situazione potrebbe cambiare, ma al momento il nostro obiettivo è di riuscirci entro la fine del mese. Il nostro team sta inziando ad analizzare le candidature che hanno i requisiti giusti per supportare questa prova. Tenete gli occhi aperti per le prossime novità".

Sembra dunque che i partecipanti a questi test non vengano scelti con un sistema casuale, ma basandosi sulle configurazioni specifiche ritenute più problematiche o più probanti per definire i risultati del test. Ricordiamo che 343 Industries e Microsoft hanno promesso dei ban per chi tenta di accedere illegalmente ai test di Halo.