Halo: The Master Chief Collection non supperterà il cross play e Play Anywhere

Durante il recente livestream del torneo di Halo in occasione del South by SouthWest, Microsoft ha dichiarato che per il momento l'annunciata Halo: The Master Chief Collection su PC non supporterà il crossplay Xbox/PC né la feature di Xbox Play Anywhere.

La versione PC del gioco supporterà di sicuro il crossplay tra le versioni di Steam e quelle del Windows Store, ma non è stato ancora deciso se sarà possibile offrire la stessa opzione anche con i giocatori su Xbox One. Ancora da decidere inoltre la possibilità di abilitare il servizio Xbox Play Anywhere.

La notizia non ha mancato di scatenare polemiche tra i fan, ma è bene ricordare che non è stata ancora presa una decisione definitiva. Gli sviluppatori del gioco (ringraziati dagli utenti con centinaia di pizze inviate alla sede di 343 Industries) anzi, non hanno escluso a priori l'abilitazione del crossplay console/PC, ma hanno bisogno di finire prima la versione PC per poi raccogliere i feedback dei giocatori, per cui è ancora presto per escludere definitivamente la cosa.

Durante lo stesso livstream inoltre, Microsoft ha rivelato che il test PC per Halo Reach è pronto per la release, ma al momento bisogna aspettare che più utenti si pre-registrino, prima di poterlo avviare. Se foste interessati, potete registrarvi sul sito ufficiale dell'Insider Program di Halo.