Halo: The Master Chief Collection non supporterà le microtransazioni, conferma 343

Nel mese di giugno vi abbiamo parlato della volontà di 343 Industries di introdurre delle microtransazioni cosmetiche in Halo: The Master Chief Collection, una decisione che ha aperto, ancora una volta, le discussioni su un tema molto caldo all'interno dell'industria videoludica.

Tuttavia, a distanza di alcuni mesi, lo studio di sviluppo ha comunicato di avere cambiato i propri piani in merito al gioco.

L'idea iniziale era quella di rendere gli oggetti cosmetici ottenibili esclusivamente tramite l'utilizzo di denaro reale, un'eventualità che, per fortuna, è stata allontanata. Come riportano i colleghi di PCgamer, infatti, gli sviluppatori hanno confermato in via definitiva e ufficiale che Halo: The Master Chief Collection non supporterà le microtransazioni. Per guadagnare gli Spartan Points, i punti in-game necessari all'acquisto dei cosmetici, sarà quindi sufficiente giocare alla Collection e livellare.

Per chi non la conoscesse, Halo: The Master Chief Collection è una raccolta che include rispettivamente: Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST e Halo 4.

La raccolta ha ottenuto un discreto successo nel tempo. Non a caso, nel mese di aprile vi abbiamo raccontato sulle pagine di Everyeye che il numero di utenti attivi di Halo: The Master Chief Collection ha superato quello di Halo Infinite, testimoniando il grande affetto della community per i vecchi titoli della serie FPS.