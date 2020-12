Halo The Master Chief Collection in numeri: l'arrivo su PC è un grande successo

Con il lancio di Halo 4 su PC, il team di 343 Industries ha ufficialmente terminato i lavori sul porting della Halo: The Master Chief Collection, con l'epopea sci-fi ora disponibile anche al di fuori dell'ecosistema console.

Con l'avviarsi al termine del 2020, la software house ha voluto celebrare il successo condividendo con il pubblico alcuni dei traguardi dell'anno, riassunti tramite l'infografica che trovate direttamente in calce a questa news. Nel corso dell'ultimo anno, 343 Industries ha proposto su PC ben cinque titoli della Halo saga: Halo Combat Evolve Anniversary; Halo 2 Anniversary; Halo 3; Halo 3 ODST; Halo 4. La community PC ha accolto le produzioni con entusiasmo, totalizzando ad oggi l'impressionante cifra di 41.456.280 ore giocate sulla raccolta. Grande successo anche per la componente multigiocatore, che totalizza quasi 20 milioni di ore giocate nelle diverse modalità.



Uno sforzo produttivo notevole, di cui il team è profondamente orgoglioso. Tra i dati condivisi con gli appassionati, trova spazio anche un simpatico omaggio all'affetto dei fan, che avevano inondato di pizze la sede di 343 Industries in segno di apprezzamento per l'annuncio dell'arrivo della Master Chief Collection su PC. Ricordando l'evento, la software house ha ancora una volta invitato il pubblico a non inviare più pizza al team, ma a dirigere le proprie attenzione verso un banco alimentare locale, così da offrire un supporto agli enti benefici. Al momento, lo ricordiamo, non vi sono piani per l'avvio di lavori su Halo 5: Guardians.