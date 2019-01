Halo The Master Chief Collection: la nuova patch aggiunge i controlli moderni

halo: The Master Chief Collection, protagonista di un lancio tutt'altro che idilliaco nell'ormai lontano 2014, sta vivendo una nuova giovinezza grazie al supporto incessante di 343 Industries.

Dopo aver sistemato i problemi al multiplayer e aggiunto il supporto a Xbox One X con il grande aggiornamento dello scorso agosto, la studio non si è fermato e ha continuato a migliorare il gioco con delle patch correttive. La più recente di queste, arrivata pochi giorni fa, ha introdotto un nuovo sistema di controllo "Moderno" attivabile a piacimento all'interno del menu delle opzioni. Il nuovo setting utilizza valori molto più simili a quelli utilizzati in Halo 2 Anniversary (2014) e Halo 4 (2012) piuttosto che a quelli dei titoli più anziani del lotto, ovvero Halo Anniversary (2011) e Halo 3 (2007). Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, con il sistema Moderno attivato il movimento del cursore è più fluido e durante la mira le zone di accelerazione diagonali risultano più difficili da attivare.

Questa nuova opzione va ad aggiungersi alle altre aggiunte nelle scorse settimane, che permettono di intervenire su numerosi parametri quali sensibilità, accelerazione, zona morta e layout all'interno di ogni singolo gioco contenuto nella raccolta. Ricordiamo che Halo: The Master Chief Collection è disponibile esclusivamente su Xbox One e Xbox One X e che è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.