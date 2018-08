Halo The Master Chief Collection è ora ottimizzato per Xbox One X con supporto 4K/60 fps

Microsoft e 343 Industries hanno pubblicato il tanto atteso Summer Update di Halo The Master Chief Collection: questo enorme patch (del peso di 73 GB) aggiunge il pieno supporto per la risoluzione 4K/60 fps su Xbox One X e include tante altre migliorie.

Tra le novità troviamo la possibilità di scegliere quali giochi o aggiornamenti installare grazie alla tecnologia Intelligent Delivery, il già citato supporto alla risoluzione 4K nativa a 60 fps per Xbox One X con supporto HDR, migliorie al matchmaking grazie a server dedicati, supporto per la LAN offline, caricamenti migliorati e una nuova interfaccia grafica in-game e nei menu.

Come specificato poco sopra l'aggiornamento pesa 73 GB, assicuratevi quindi di avere abbastanza spazio libero su disco prima di procedere con il download. Halo The Master Chief Collection include Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 e Halo 4, oltre ad Halo ODST come bonus, la raccolta sarà disponibile dal primo settembre nel catalogo Xbox Game Pass.