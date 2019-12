Halo The Master Chief Collection: ecco l'orario di sblocco di Halo Reach

Halo: Reach launches at the same time for everyone tomorrow:

🇺🇸 10 AM PT

🇲🇽 12 PM Mexico City

🇺🇸 1 PM ET

🇧🇷 3 PM São Paulo

🇬🇧 6 PM London

🇳🇬 7 PM Lagos

🇩🇪 7 PM Berlin

🇷🇺 9 PM Moscow

🇨🇳 2 AM Beijing (Dec 4)

🇯🇵 3 AM Tokyo (Dec 4)

🇦🇺 5 AM Sydney (Dec 4)

🇳🇿 7 AM Auckland (Dec 4) https://t.co/AZeiHQ0YDa