Halo The Master Chief Collection: partite fino a 40-60 giocatori? 343i ci sta pensando

Nel corso di una diretta sul canale ufficiale di Xbox, Sean Swidersky, producer di Halo The Master Chief Collection, ha condiviso alcuni pensieri e considerazioni su come la mastodontica raccolta della saga sparatutto potrebbe evolversi in futuro.

Come svelato da Swidersky, la software house di Microsoft cova il desiderio di incrementare sensibilmente il numero di giocatori che possono partecipare ad una sinolga partita multiplayer online in Halo The Master Chief Collection. Il producer sembra essere particolarmente ambizioso in tal senso, e sogna di portare addirittura a 40-60 il numero di utenti che possono prendere parte ad un match online (attualmente c'è un limite di 16 giocatori).

Tuttavia, Swidersky ha ammesso di essere intimorito dalle limitazioni hardware delle console Microsoft più anziane, a causa delle quali un'evoluzione simile del matchmaking potrebbe non vedere mai la luce. Il team sta in ogni caso portando avanti dei test, e chissà che non salti fuori per davvero la possibilità di aumentare in modo così esponenziale il numero di giocatori all'interno delle partite di Halo.



Nell'attesa di eventuali novità riguardanti la Master Chief Collection (che si prepara al lancio della Stagione 7), le cose cambieranno già a partire dall'arrivo di Halo Infinite, che sarà capace di ospitare partite fino a 24 giocatori.