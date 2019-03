Halo The Master Chief Collection per PC: arriverà prima Halo Reach, il resto entro il 2019

Giungono nuove succose informazioni riguardo al porting PC di Halo: The Master Chief Collection, la raccolta enciclopedica degli episodi dell'amata saga sparatutto Sci-Fi ideata da Bungie e proseguita fino ai giorni nostri da 343 Industries.

Come possiamo apprendere grazie all'aggiornamento della newsletter di Splash Damage, studio di sviluppo che sta contribuendo alla realizzazione del port, tutti gli episodi della serie di Halo (escluso il più recente Halo 5, che rimane esclusiva Xbox One) arriveranno su PC Windows entro la fine del 2019. Il primo ad essere pubblicato sarà Halo: Reach, precedentemente il grande escluso della raccolta, che verrà poi seguito da tutti gli altri.

Interessante notare come il resto degli episodi saranno pubblicati "nel corso dell'anno": che sia in programma la pubblicazione periodica dei capitoli della raccolta? Staremo a vedere se Microsoft farà maggiore chiarezza sull'argomento nelle prossime settimane.

Halo The Master Chief Collection per PC includerà Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 4, Halo: ODST e Halo: Reach. Tra le feature già confermate per questa riedizione della raccolta, abbiamo il frame-rate sbloccato, l'inclusione di uno slider del FOV, ed il supporto ai monitor ultra-wide. Assente, invece, la presenza dei server dedicati al day one ed il cross-play con Xbox One.