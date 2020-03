Halo The Master Chief Collection su PC: in arrivo i primi test per Halo 2

L'annuncio ufficiale dell'approdo di Halo The Master Chief Collection su PC è stato condiviso con il grande pubblico circa un anno fa, nel corso del marzo 2019.

In quell'occasione, 343 Industries aveva chiarito che i giochi presenti all'interno della raccolta sarebbero stati resi disponibili in maniera graduale, con una pubblicazione scaglionata nel tempo. Il primo capitolo della celebre saga Microsoft a farsi largo su PC è stato dunque Halo: Reach, diversi mesi fa. Ora, il team è pronto a spianare la strada per l'esordio sulla piattaforma di una nuova avventura di Master Chief.

Tramite un aggiornamento pubblicato sul forum ufficiale della serie, Tyler "Postums" Davis, Community Support ed Engagement Coordinator presso 343 Industries, ha infatti confermato che presto sarà il turno di Halo 2 e Halo 2: Anniversary. Il team di sviluppo sta mettendo a punto i preparativi per dare il via ad una nuova sessione si test, simile a quella che ha preceduto l'arrivo di Halo: Reach. Questi ultimi includeranno il secondo capitolo della saga e alcuni contenuti aggiuntivi per lo stesso Halo: Reach. Nei piani della software house, i nuovi flight dovrebbero prendere il via entro la fine di marzo.



In attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo che 343 Industries ha reso disponibili alcune prime immagini di Halo 2 Anniversary su PC.