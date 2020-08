Halo The Master Chief Collection su PC in evoluzione: crossplay, supporto alle Mod, Halo 4

Contestualmente alla presentazione di nuovi dettagli sui test di Halo 3 ODST per Halo: The Master Chief Collection su PC, il team di 343 Industries annuncia importanti novità in arrivo per la raccolta.

Nell'ultimo messaggio indirizzato alla community dalla software house si conferma infatti che il team di sviluppo ha intenzione di ampliare la portata del progetto, che si prepara ad accogliere ulteriori feature. In particolare, 343 Industries ha fornito un primo elenco di caratteristiche che mira ad introdurre in Halo: The Master Chief Collection entro la fine del 2020. Dettaglio interessante, tra queste ultime figura il crossplay, che consentirà ai giocatori PC di interfacciarsi con anche con la community attiva su console Microsoft.



Non si tratta ad ogni modo dell'unico obiettivo prefissato per l'anno in corso. Di seguito, trovate dunque l'elenco completo delle caratteristiche che il team punta a introdurre in-game:

Input Based MM;

Sever Region Selection;

Custom Game Browser;

Per Game Graphics Options;

Per Game Audio Options;

M&K Support for Xbox;

PC Fileshare;

Double Keybinds for all games;

Viewmodel adjustments for all games;

In game FPS Cap/Adjustments;

Steam Account Linking;

Crossplay;

Nel corso del 2020, inoltre, è prevista la pubblicazione su PC della. Nessuna tempistica è invece stata confermata per il, che resta comunque tra gli obiettivi di 343 Industries per Halo: The Master Chief Collection. In attesa di maggiori, dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate la Recensione di Halo 3 per Halo: The Master Chief Collection